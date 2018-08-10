Марс чекає: американцям запропонували обрати логотип Космічних сил
Київ • УНН
КИЇВ. 10 серпня. УНН. Менеджер передвиборної кампанії "Трамп 2020" президента США Дональда Трампа Бред Парксел у вівторок поширив електронний лист із закликом проголосувати за логотип нових "Космічних сил США", який пізніше планується розмістити на товарах для продажу, передає УНН з посиланням на BBC.
Електронний лист був оприлюднений після нещодавнього виступу віце-президента США Майка Пенса в Пентагоні, який заявив про створення Космічних сил США впродовж наступних двох років.
“Президент Трамп хоче Космічні сили — новаторське прагнення до майбутнього Америки та остаточний рубіж. Для того щоб відзначити важливе оголошення Президента Трампа, під час нашої кампанії ми будемо продавати нову лінійку товарів”, — йдеться в повідомленні кампанії Трампа.
У своєму листі Парксел попросив обрати одни із шести логотипів, на одному з яких є фраза “Марс чекає”.
Реальна мета опитування електронною поштою від менеджера кампанії президента США стала очевидною, коли з'ясувалось, що читачі обиратимуть лого у рамках кампанії зі збору коштів, пише видання.
І якщо прямий підхід не працює, на горизонті є потенційно більш прибутковий спосіб збору коштів. Магазин “Білого дому” вже приймає попередні замовлення на пам’ятні монети Космічних сил. І як тільки товари потраплять до магазину кампанії “Трамп 2020”, це означатиме, що невдовзі їх можна буде побачити на мітингах на підтримку Трампа під час його виборчої кампанії.
Це — чудовий маркетинг від осіб, що принесли у маси всюдисущий капелюх “Make America Great Again”, - зазначає видання.
Нагадаємо, Білий Дім у четвер анонсував створення космічної зброї США як шостого, окремого військового органу США — Космічних сил США — до 2020 року.