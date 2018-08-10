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Марс ждет: американцам предложили выбрать логотип Космических сил

Киев • УНН

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КИЕВ. 10 августа. УНН. Менеджер предвыборной кампании "Трамп 2020" президента США Дональда Трампа Брэд Парксел во вторник распространил электронное письмо с призывом проголосовать за логотип новых "Космических сил США", который позже планируется разместить на товарах для продажи, передает УНН со ссылкой на BBC.

Марс ждет: американцам предложили выбрать логотип Космических сил

Электронное письмо было обнародовано после недавнего выступления вице-президента США Майка Пенса в Пентагоне, который заявил о создании Космических сил США в течение следующих двух лет.

"Президент Трамп хочет Космические силы - новаторское стремление к будущему Америки и окончательный рубеж. Для того чтобы отметить важное объявление Президента Трампа, во время нашей кампании мы будем продавать новую линейку товаров", - говорится в сообщении кампании Трампа.

В своем письме Парксел попросил выбрать одни из шести логотипов, на одном из которых есть фраза "Марс ждет".

Реальная цель опроса по электронной почте от менеджера кампании президента США стала очевидной, когда выяснилось, что читатели будут выбирать лого в рамках кампании по сбору средств, пишет издание.

И если прямой подход не работает, на горизонте потенциально более прибыльный способ сбора средств. Магазин "Белого дома" уже принимает предварительные заказы на памятные монеты Космических сил. И как только товары попадут в магазин кампании "Трамп 2020", это означает, что вскоре их можно будет увидеть на митингах в поддержку Трампа во время его избирательной кампании. Это - замечательный маркетинг от лиц, принесли в массы вездесущую шляпу "Make America Great Again", - отмечает издание.

Напомним, Белый Дом в четверг анонсировал создание космического оружия США как шестого, отдельного военного органа США - Космических сил США - до 2020 года.

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