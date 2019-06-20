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Маркевич пояснив появу звинувачень на свою адресу щодо Петракова: мене просто ненавидять Суркіси

Київ • УНН

 • 9727 перегляди

КИЇВ. 20 червня. УНН. Екс-наставник збірної України та "Дніпра" Мирон Маркевич відреагував на заяву журналіста Сергія Болотникова щодо того, що він нібито лобіював звільнення головного тренера чемпіонів світу (U-20) Олександра Петракова, а Григорій Суркіс нібито цього не допустив, передає УНН з посиланням на tribuna.com.

Маркевич пояснив появу звинувачень на свою адресу щодо Петракова: мене просто ненавидять Суркіси

"Мені взагалі не хочеться коментувати подібні чутки. Якщо ці слова звучать з боку самого журналіста, то він просто аферист і на це не варто звертати уваги. Якщо це прозвучало з вуст самого Григорія Суркіса, то це інше питання. Те, що вони мене ненавидять, я знаю, але не до такої ж міри", - сказав Маркевич.

Він також відзначив роботу Петракова на посаді головного тренера юнацької збірної (U-20).

"Я, як тренер, бачив роботу Олександра Петракова. Він завжди давав результат. І ми вірили в нього і в його команду, що на чемпіонаті світу ця збірна може вистрілити. Тому висловлювання про нібито звільнення Олександра Васильовича перед чемпіонатом світу, крім як маячнею, я не назву", - підкреслив функціонер.

Нагадаємо, 19 червня журналіст Болотников заявив, що УАФ нібито хотіла звільнити Петракова з посади тренера юнацької збірної, і що нібито "Суркіс його відстояв".

Сам Петраков спростував заяву журналіста, назвавши її "абсурдною".

Також нагадаємо, футбольна збірна України U-20 стала чемпіоном світу, обігравши в фіналі Південну Корею 3:1. Це перший в історії українського футболу титул чемпіонів світу.

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