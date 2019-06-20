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Маркевич объяснил появление обвинений в свой адрес касательно Петракова: меня просто ненавидят Суркисы

Киев • УНН

 • 9727 просмотра

КИЕВ. 20 июня. УНН. Экс-наставник сборной Украины и "Днепра" Мирон Маркевич отреагировал на заявление журналиста Сергея Болотникова касательно того, что он якобы лоббировал увольнение главного тренера чемпионов мира (U-20) Александра Петракова, а Григорий Суркис якобы этого не допустил, передает УНН со ссылкой на tribuna.com.

Маркевич объяснил появление обвинений в свой адрес касательно Петракова: меня просто ненавидят Суркисы

"Мне вообще не хочется комментировать подобные слухи. Если эти слова звучат со стороны самого журналиста, то он просто аферист и на это не стоит обращать внимания. Если это прозвучало из уст самого Григория Суркиса, то это другой вопрос. То, что они меня ненавидят, я знаю, но не до такой же степени", - сказал Маркевич.

Он также отметил работу Петракова на должности главного тренера юношеской сборной (U-20).

"Я, как тренер, видел работу Александра Петракова. Он всегда давал результат. И мы верили в него и в его команду, что на чемпионате мира эта сборная может выстрелить. Поэтому высказывания о якобы увольнении Александра Васильевича перед чемпионатом мира, кроме как бредом, я не назову", – подчеркнул функционер.

Напомним, 19 июня журналист Болотников заявил, что УАФ якобы хотела уволить Петракова с должности тренера юношеской сборной, и что якобы "Суркис его отстоял".

Сам Петраков опроверг заявление журналиста, назвав его "абсурдным".

Также напомним, футбольная сборная Украины U-20 стала чемпионом мира, обыграв в финале Южную Корею 3:1. Это первый в истории украинского футбола титул чемпионов мира.

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