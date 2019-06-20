Маркевич объяснил появление обвинений в свой адрес касательно Петракова: меня просто ненавидят Суркисы
Киев • УНН
КИЕВ. 20 июня. УНН. Экс-наставник сборной Украины и "Днепра" Мирон Маркевич отреагировал на заявление журналиста Сергея Болотникова касательно того, что он якобы лоббировал увольнение главного тренера чемпионов мира (U-20) Александра Петракова, а Григорий Суркис якобы этого не допустил, передает УНН со ссылкой на tribuna.com.
"Мне вообще не хочется комментировать подобные слухи. Если эти слова звучат со стороны самого журналиста, то он просто аферист и на это не стоит обращать внимания. Если это прозвучало из уст самого Григория Суркиса, то это другой вопрос. То, что они меня ненавидят, я знаю, но не до такой же степени", - сказал Маркевич.
Он также отметил работу Петракова на должности главного тренера юношеской сборной (U-20).
"Я, как тренер, видел работу Александра Петракова. Он всегда давал результат. И мы верили в него и в его команду, что на чемпионате мира эта сборная может выстрелить. Поэтому высказывания о якобы увольнении Александра Васильевича перед чемпионатом мира, кроме как бредом, я не назову", – подчеркнул функционер.
Напомним, 19 июня журналист Болотников заявил, что УАФ якобы хотела уволить Петракова с должности тренера юношеской сборной, и что якобы "Суркис его отстоял".
Сам Петраков опроверг заявление журналиста, назвав его "абсурдным".
Также напомним, футбольная сборная Украины U-20 стала чемпионом мира, обыграв в финале Южную Корею 3:1. Это первый в истории украинского футбола титул чемпионов мира.