Маркаровій доручили предметно обговорити з Білим домом відправку вакцин до України

Цитата:

“Одна з тем, яка в ці дні активно розвивається і над якою ми активно працюємо — це отримання Україною від Сполучених Штатів додаткових обсягів вакцин для щеплення українців та порятунку життя наших співвітчизників від пандемії COVID”, — сказав Кулеба.

Деталі

Міністр нагадав, що напередодні президент США Джозеф Байден заявив, що Сполучені Штати мають намір доставити 80 млн доз вакцин в іноземні країни до кінця червня.

Україна, зі слів Кулеби, вітає і підтримує американське лідерство у протидії глобальним викликам.

“Ми і до цього працювали зі Сполученими Штатами над темою отримання додаткових вакцин. Зараз розмова стає ще предметнішою, і вчора я доручив нашому послу у Вашингтоні звернутись до Білого дому, який координує програму надання вакцин іншим країнам, для предметного обговорення нашої взаємодії на цьому треку”, — додав він.

Контекст

Раніше в понеділок прес-секретар Білого дому Джен Дженніфер Псакі оголосила, що до кінця червня США направлять іншим країнам в цілому 80 млн доз вакцин від коронавірусу. З них 20 млн доз препаратів до кінця червня будуть передані країнам, які борються з пандемією. Це доповнення до 60 млн доз схваленої в США вакцини, розробленої британсько-шведською компанією AstraZeneca спільно з Оксфордським університетом, які будуть поставлені Вашингтоном за кордон протягом травня-червня.