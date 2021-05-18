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The Guardian

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Маркаровій доручили предметно обговорити з Білим домом відправку вакцин до України

Київ • УНН

 • 22783 перегляди

КИЇВ. 18 травня. УНН. Україна працює над отриманням від Сполучених Штатів додаткових обсягів вакцин проти COVID-19, а після оголошення США про надання 80 млн доз вакцин іншим країнам світу розмова стала ще предметнішою, і послу України у Вашингтоні Оксані Маркаровій доручили провести відповідні переговори з Білим домом. Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час онлайн-брифінгу у вівторок, передає кореспондент УНН.

Маркаровій доручили предметно обговорити з Білим домом відправку вакцин до України

Цитата:

“Одна з тем, яка в ці дні активно розвивається і над якою ми активно працюємо — це отримання Україною від Сполучених Штатів додаткових обсягів вакцин для щеплення українців та порятунку життя наших співвітчизників від пандемії COVID”, — сказав Кулеба.

Деталі

Міністр нагадав, що напередодні президент США Джозеф Байден заявив, що Сполучені Штати мають намір доставити 80 млн доз вакцин в іноземні країни до кінця червня.

Україна, зі слів Кулеби, вітає і підтримує американське лідерство у протидії глобальним викликам.

“Ми і до цього працювали зі Сполученими Штатами над темою отримання додаткових вакцин. Зараз розмова стає ще предметнішою, і вчора я доручив нашому послу у Вашингтоні звернутись до Білого дому, який координує програму надання вакцин іншим країнам, для предметного обговорення нашої взаємодії на цьому треку”, — додав він.

Контекст

Раніше в понеділок прес-секретар Білого дому Джен Дженніфер Псакі оголосила, що до кінця червня США направлять іншим країнам в цілому 80 млн доз вакцин від коронавірусу. З них 20 млн доз препаратів до кінця червня будуть передані країнам, які борються з пандемією. Це доповнення до 60 млн доз схваленої в США вакцини, розробленої британсько-шведською компанією AstraZeneca спільно з Оксфордським університетом, які будуть поставлені Вашингтоном за кордон протягом травня-червня.

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