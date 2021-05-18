Маркаровой поручили предметно обсудить с Белым домом отправку вакцин в Украину
Киев • УНН
КИЕВ. 18 мая. УНН. Украина работает над получением от Соединенных Штатов дополнительных объемов вакцин против COVID-19, а после объявления США о предоставлении 80 млн доз вакцин другим странам мира разговор стал еще более предметным, и послу Украины в Вашингтоне Оксане Маркаровой поручили провести соответствующие переговоры с Белым домом. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время онлайн-брифинга во вторник, передает корреспондент УНН.
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"Одна из тем, которая в эти дни активно развивается и над которой мы активно работаем - это получение Украиной от Соединенных Штатов дополнительных объемов вакцин для прививок украинцев и спасения жизни наших соотечественников от пандемии COVID", - сказал Кулеба.
Детали
Министр напомнил, что накануне президент США Джозеф Байден заявил, что Соединенные Штаты намерены доставить 80 млн доз вакцин в другие страны до конца июня.
Украина, по словам Кулебы, приветствует и поддерживает американское лидерство в противодействии глобальным вызовам.
"Мы и до этого работали с Соединенными Штатами над темой получения дополнительных вакцин. Сейчас разговор становится еще более предметным, и вчера я поручил нашему послу в Вашингтоне обратиться в Белый дом, который координирует программу предоставления вакцин другим странам, для предметного обсуждения нашего взаимодействия на этом треке", - добавил он.
Контекст
Ранее в понедельник пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки объявила, что до конца июня США направят другим странам в целом 80 млн доз вакцин от коронавируса. Из них 20 млн доз препаратов до конца июня будут переданы странам, которые борются с пандемией. Это дополнение к 60 млн доз одобренной в США вакцины, разработанной британско-шведской компанией AstraZeneca совместно с Оксфордским университетом, которые будут поставлены Вашингтоном за границу в течение мая-июня.