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"Манчестер Юнайтед" та "Інтер" завоювали путівки в чвертьфінал Ліги Європи

Київ • УНН

 • 10879 перегляди

КИЇВ. 6 серпня. УНН. Італійський та англійський гранди одержали путівки до чвертьфінальної стадії Ліги Європи УЄФА, передає УНН з посиланням на сайт УЄФА.

“Манчестер Юнайтед” на “Олд Траффорд” мінімально обіграв австрійський “ЛАСК” у грі у відповідь 1/8 фіналу — 2:1. За переможців відзначився Лінгард і Марсьяль. Перша гра в гостях завершилася з рахунком 5:0, тому в 1/4 фіналу крокують “червоні дияволи”.

“Справу зроблено. Хлопці потребували ігрової практики. Тепер ми можемо поїхати в Німеччину з упевненістю в своїх силах. Постараємося пройти там якомога далі. Сподіваюся, що зможемо виграти трофей, але знаємо, що легких матчів там не буде. У фінальній частині буде багато хороших команд. „Копенгаген“, наш наступний суперник, — одна з них”, — сказав головний тренер “МЮ” Оле-Гуннар Сульшер.

Міланський “Інтер” за допомогою голів Лукаку і Еріксена завдав поразки іспанському “Хетафе” — 2:0, і також пробився до наступного кола змагань.

Нагадаємо, що в 1/4 фіналу також вийшов “Шахтар” і “Копенгаген”.

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