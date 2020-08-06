"Манчестер Юнайтед" та "Інтер" завоювали путівки в чвертьфінал Ліги Європи
Київ • УНН
КИЇВ. 6 серпня. УНН. Італійський та англійський гранди одержали путівки до чвертьфінальної стадії Ліги Європи УЄФА, передає УНН з посиланням на сайт УЄФА.
“Манчестер Юнайтед” на “Олд Траффорд” мінімально обіграв австрійський “ЛАСК” у грі у відповідь 1/8 фіналу — 2:1. За переможців відзначився Лінгард і Марсьяль. Перша гра в гостях завершилася з рахунком 5:0, тому в 1/4 фіналу крокують “червоні дияволи”.
“Справу зроблено. Хлопці потребували ігрової практики. Тепер ми можемо поїхати в Німеччину з упевненістю в своїх силах. Постараємося пройти там якомога далі. Сподіваюся, що зможемо виграти трофей, але знаємо, що легких матчів там не буде. У фінальній частині буде багато хороших команд. „Копенгаген“, наш наступний суперник, — одна з них”, — сказав головний тренер “МЮ” Оле-Гуннар Сульшер.
Міланський “Інтер” за допомогою голів Лукаку і Еріксена завдав поразки іспанському “Хетафе” — 2:0, і також пробився до наступного кола змагань.
Нагадаємо, що в 1/4 фіналу також вийшов “Шахтар” і “Копенгаген”.