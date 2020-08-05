"Шахтар" вийшов у чвертьфінал Ліги Європи

Перший небезпечний удар у матчі відбувся на 13 хвилині – на постріл низом від Алана Патріка зреагував кіпер німців. В середині першого відрізку гри Марлос поцілив у стійку воріт.

На початку наступної половини Тайсон втратив черговий гольовий момент для "Шахтаря". Легіонер пробив близько штанги воріт.

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На 68 і 70 хвилинах зустрічі команди обмінялися вилученнями – у "Шахтарі" червону картку перед собою побачив захисник Хочолава, у німців - оборонець Джеф Брукс.

Вирішальні моменти поєдинку сталися після 80-ї хвилини. Спочатку Манор Соломон накрутив захисників на правій бровці атаки, віддав на Додо, і вільний бразилець прострілив до штрафної. У наслідку голом відзначився Мораес – 1:0. В одній з наступних атак донеччани піймали суперника на швидкому випаді – Коноплянка асистував Соломону (2:0). Крапку поставив Мораес, який обікрав захисників та обігрався воротаря при виході з ним один на один – 3:0.

За підсумками двох протистоянь "Шахтар" святкував перемогу 5:1.

Додамо, що суперником "гірників" по чвертьфіналу стане переможець пари "Базель" – "Айнтрахт" Ф.