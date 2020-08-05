"Шахтер" вышел в четвертьфинал Лиги Европы
Киев • УНН
КИЕВ. 5 августа. УНН. На НСК "Олимпийский" состоялся поединок 1/8 финала Лиги Европы с участием "Шахтера" и немецкого "Вольфсбурга", передает корреспондент УНН.
Первый опасный удар в матче состоялся на 13 минуте - на выстрел низом от Алана Патрика среагировал кипер немцев. В середине первого отрезка игры Марлос попал в стойку ворот.
В начале следующей половины Тайсон потерял очередной голевой момент для "Шахтера". Легионер пробил около штанги ворот.
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На 68 и 70 минутах встречи команды обменялись удалениями - в "Шахтере" красную карточку перед собой увидел защитник Хочолава, у немцев - защитник Джефф Брукс.
Решающие моменты поединка произошли после 80-й минуты. Сначала Манор Соломон накрутил защитников на правой бровке атаки, отдал на Додо, и свободный бразилец прострелил в штрафную. В последствии голом отметился Мораес - 1:0. В одной из следующих атак дончане поймали соперника на быстром выпаде - Коноплянка ассистировал Соломону (2:0). Точку поставил Мораес, который обокрал защитников и обыграл вратаря при выходе с ним один на один - 3:0.
По итогам двух противостояний "Шахтер" праздновал победу 5:1.
Добавим, что соперником "горняков" по четвертьфиналу станет победитель пары "Базель" - "Айнтрахт" Ф.