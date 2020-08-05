"Шахтер" вышел в четвертьфинал Лиги Европы

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 82458 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 101783 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 126495 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 107242 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 127211 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 101197 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102026 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104043 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 101953 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
4 марта, 07:12 • 101507 просмотра

Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам

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"Шахтер" вышел в четвертьфинал Лиги Европы

"Шахтер" вышел в четвертьфинал Лиги Европы

Киев  •  УНН

 • 17092 просмотра

КИЕВ. 5 августа. УНН. На НСК "Олимпийский" состоялся поединок 1/8 финала Лиги Европы с участием "Шахтера" и немецкого "Вольфсбурга", передает корреспондент УНН.

Первый опасный удар в матче состоялся на 13 минуте - на выстрел низом от Алана Патрика среагировал кипер немцев. В середине первого отрезка игры Марлос попал в стойку ворот.

В начале следующей половины Тайсон потерял очередной голевой момент для "Шахтера". Легионер пробил около штанги ворот.

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На 68 и 70 минутах встречи команды обменялись удалениями - в "Шахтере" красную карточку перед собой увидел защитник Хочолава, у немцев - защитник Джефф Брукс.

Решающие моменты поединка произошли после 80-й минуты. Сначала Манор Соломон накрутил защитников на правой бровке атаки, отдал на Додо, и свободный бразилец прострелил в штрафную. В последствии голом отметился Мораес - 1:0. В одной из следующих атак дончане поймали соперника на быстром выпаде - Коноплянка ассистировал Соломону (2:0). Точку поставил Мораес, который обокрал защитников и обыграл вратаря при выходе с ним один на один - 3:0.

По итогам двух противостояний "Шахтер" праздновал победу 5:1.

Добавим, что соперником "горняков" по четвертьфиналу станет победитель пары "Базель" - "Айнтрахт" Ф.

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