Футболіст збірної України уклав новий контракт із "Шахтарем"
Київ • УНН
КИЇВ. 3 серпня. УНН. Чинний чемпіон України ФК "Шахтар" продовжив контракт із захисником Сергієм Кривцовим, повідомляє УНН з посиланням на пресцентр "гірників".
29-річний футболіст підписав нову угоду з клубом, яка розрахована на 3 роки (до кінця сезону-2022/23).
Кривцов у травні 2010-го став футболістом "Шахтаря". Згодом оборонець розпочав виступи за національну збірну країни, з якою торік успішно подолав кваліфікацію до фінальної частини Євро-2020.
Протягом 10 років у "Шахтарі" Кривцов провів 179 матчів і забив 12 м’ячів. Разом з клубом він здобув уже 21 трофей: 8 чемпіонських, 7 національних Кубків та 6 Суперкубків України.
Примітно, що цього сезону захиснику вдалося забити два голи у ворота суперників по УПЛ.