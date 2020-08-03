Футболист сборной Украины заключил новый контракт с "Шахтером"

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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
02:32 • 15061 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 100432 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 105313 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 131653 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 109986 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 130308 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 101891 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102545 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104386 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 102039 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Футболист сборной Украины заключил новый контракт с "Шахтером"

Футболист сборной Украины заключил новый контракт с "Шахтером"

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 3 августа. УНН. Действующий чемпион Украины ФК "Шахтер" продлил контракт с защитником Сергеем Кривцовым, сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр "горняков".

29-летний футболист подписал новое соглашение с клубом, которое рассчитано на 3 года (до конца сезона-2022/23).

Кривцов в мае 2010-го стал футболистом "Шахтера". Впоследствии защитник начал выступления за национальную сборную страны, с которой в прошлом году успешно преодолел квалификацию в финальную часть Евро-2020.

В течение 10 лет в "Шахтере" Кривцов провел 179 матчей и забил 12 мячей. Вместе с клубом он выиграл уже 21 трофей: 8 чемпионских 7 национальных Кубков и 6 Суперкубков Украины.

Примечательно, что в этом сезоне защитнику удалось забить два гола в ворота соперников по УПЛ.

Украинские Национальные Новости

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