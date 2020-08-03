Футболист сборной Украины заключил новый контракт с "Шахтером"
Киев • УНН
КИЕВ. 3 августа. УНН. Действующий чемпион Украины ФК "Шахтер" продлил контракт с защитником Сергеем Кривцовым, сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр "горняков".
29-летний футболист подписал новое соглашение с клубом, которое рассчитано на 3 года (до конца сезона-2022/23).
Кривцов в мае 2010-го стал футболистом "Шахтера". Впоследствии защитник начал выступления за национальную сборную страны, с которой в прошлом году успешно преодолел квалификацию в финальную часть Евро-2020.
В течение 10 лет в "Шахтере" Кривцов провел 179 матчей и забил 12 мячей. Вместе с клубом он выиграл уже 21 трофей: 8 чемпионских 7 национальных Кубков и 6 Суперкубков Украины.
Примечательно, что в этом сезоне защитнику удалось забить два гола в ворота соперников по УПЛ.