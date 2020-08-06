Данський клуб вперше в історії вийшов в 1/4 фіналу єврокубку
Київ • УНН
КИЇВ. 6 серпня. УНН. Данський “Копенгаген” одержав впевнену звитягу в матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги Європи над турецьким “Бешикташом”, передає УНН з посиланням на сайт команди.
Вже на 4 хвилині господарі поля змогли вийти вперед. Уругвайський фулбек Варела здійснив подачу в штрафну зону прямо на голову Вінда — 1:0. Після перерви Вінд оформив дубль, відзначившись з пенальті. Крапку у грі поставив Фальк (62 хв) — 3:0.
Перший матч в Туреччині данці програли 0:1, тому путівка до наступного етапу дісталася саме “Копенгагену”.
Примітно, що для клубу з Данії це досягнення стало дебютним в історії — раніше “Копенгаген” ніколи не пробивався до чвертьфіналу клубних турнірів під егідою УЄФА.
Додамо, що в наступному раунді данці змагатимуться із переможцем пари “ЛАСК” — “Манчестер Юнайтед”.