Датский клуб впервые в истории вышел в 1/4 финала еврокубка
Киев • УНН
КИЕВ. 6 августа. УНН. Датский “Копенгаген” получил уверенную победу в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы над турецким “Бешикташем”, передает УНН со ссылкой на сайт команды.
Уже на 4 минуте хозяева поля смогли выйти вперед. Уругвайский фулбек Варела совершил подачу в штрафную зону прямо на голову Винда — 1:0. После перерыва Винд оформил дубль, отличившись с пенальти. Точку в игре поставил Фальк (62 мин) — 3:0.
Первый матч в Турции датчане проиграли 0:1, поэтому путевка в следующий этап досталась именно “Копенгагену”.
Примечательно, что для клуба из Дании это достижение стало дебютным в истории — ранее “Копенгаген” никогда не пробивался в четвертьфинал клубных турниров под эгидой УЕФА.
Добавим, что в следующем раунде датчане будут соревноваться с победителем пары “ЛАСК” — “Манчестер Юнайтед”.