"Манчестер Юнайтед" и "Интер" завоевали путевки в четвертьфинал Лиги Европы
Киев • УНН
КИЕВ. 6 августа. УНН. Итальянский и английский гранды получили путевки в четвертьфинальную стадию Лиги Европы УЕФА, передает УНН со ссылкой на сайт УЕФА.
“Манчестер Юнайтед” на “Олд Траффорд” минимально обыграл австрийский “ЛАСК” в игре 1/8 финала — 2:1. По победителей отметился Лингард и Марсьяль. Первая игра в гостях завершилась со счетом 5:0, поэтому в 1/4 финала шагают “красные дьяволы”.
“Дело сделано. Ребята требовали игровой практики. Теперь мы можем поехать в Германию с уверенностью в своих силах. Постараемся пройти там как можно дальше. Надеюсь, что сможем выиграть трофей, но знаем, что легких матчей там не будет. В финальной части будет много хороших команд. „Копенгаген“, наш следующий соперник — одна из них”, — сказал главный тренер “МЮ” Оле-Гуннар Сульшер.
Миланский “Интер” с помощью голов Лукаку и Эриксена нанес поражение испанскому “Хетафе” — 2:0, и также пробился в следующий круг соревнований.
Напомним, что в 1/4 финала также вышел “Шахтер” и “Копенгаген”.