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"Манчестер Сіті" запропонує Зінченку більш вигідний контракт

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 березня. УНН. Англійський "Манчестер Сіті" забажав пролонгувати контракт з українським футболістом Олександром Зінченком, повідомляє УНН з посиланням на "The Sun".

"Манчестер Сіті" запропонує Зінченку більш вигідний контракт

Видання зазначає, що найближчим часом боси "міщан" проведуть із Зінченком переговори про підписання нового контракту на покращених умовах.

У продовженні співпраці також зацікавлений наставник колективу Хосеп Гвардіола, який вражений роботою українця і бажає аби той залишився в команді.

Примітно, що чинна угода Зінченка закінчується в червні 2020 року.

Варто відзначити, що цього сезону Зінченко, який перейшов до "МС" у 2016 році з "Уфи", почав отримувати більше ігрового часу і вже провів 20 матчів (1 гол і 5 асистів).

Нагадаємо, що цього року українець встановив рекорд АПЛ, виграв звання кращого футболіста місяця в "МС", а також не раз потрапляв до символічних збірних матчів за "городян". 

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