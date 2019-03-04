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Зінченко увійшов до символічної збірної місяця в АПЛ

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 березня. УНН. Легіонер "Манчестер Сіті" Олександр Зінченко потрапив до числа кращих футболістів Англійської Прем'єр-ліги за підсумками лютого місяця, інформує УНН з посиланням на WhoScored.

Українець у символічній команді зайняв позицію лівого захисника із середньою оцінкою в 8,01 балів. Вище мають тільки його партнери по команді – Агуеро (8,14) та Стерлінг (8,14).

Окрім того до символічної збірної потрапили: Фабіянскі, Ешлі Янг, Шер, Ван Дейк, Погба, Хайден, Мхітарян, Ігуаїн.

Додамо, у лютому 22-річний Зінченко провів три матчі в АПЛ, в яких віддав 2 гольові передачі.

Нагадаємо, Зінченка визнали найкращим футболістом у переможній грі проти "Борнмута".

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