Зінченко увійшов до символічної збірної місяця в АПЛ
Київ • УНН
КИЇВ. 4 березня. УНН. Легіонер "Манчестер Сіті" Олександр Зінченко потрапив до числа кращих футболістів Англійської Прем'єр-ліги за підсумками лютого місяця, інформує УНН з посиланням на WhoScored.
Українець у символічній команді зайняв позицію лівого захисника із середньою оцінкою в 8,01 балів. Вище мають тільки його партнери по команді – Агуеро (8,14) та Стерлінг (8,14).
Окрім того до символічної збірної потрапили: Фабіянскі, Ешлі Янг, Шер, Ван Дейк, Погба, Хайден, Мхітарян, Ігуаїн.
Додамо, у лютому 22-річний Зінченко провів три матчі в АПЛ, в яких віддав 2 гольові передачі.
Нагадаємо, Зінченка визнали найкращим футболістом у переможній грі проти "Борнмута".