Зінченка визнали найкращим футболістом у переможній грі проти "Борнмута"
Київ • УНН
КИЇВ. 3 березня. УНН. У матчі 29-го туру Англійської Прем’єр-ліги “Манчестер Сіті” Олександра Зінченка на виїзді зустрічався з “Борнмутом”, що посідає 12-у сходинку в турнірній таблиці, інформує УНН з посиланням на ФФУ.
Універсальний футболіст збірної України втретє поспіль з’явився у стартовому складі своєї команди в АПЛ на звичній клубній позиції лівого захисника й відіграв повний поєдинок, що закінчився мінімальною перемогою гостей із рахунком 1:0 (гол в активі Мареза).
Примітно, що за даними Twitter “містян”, кращим футболістом матчу визнано саме Зінченка.
Зауважимо, наразі, маючи в активі 71 очко, “Манчестер Сіті” посідає першу сходинку в турнірній таблиці чемпіонату. Його головний конкурент у боротьбі за титул, “Ліверпуль”, свій гостьовий поєдинок цього туру проти “Евертону” проведе завтра.
Додамо, що в цьому сезоні Зінченко провів у складі “містян” 18 матчів, забив один м’яч та віддав чотири результативні передачі.