Зинченко признан лучшим футболистом в победной игре против "Борнмута"
Киев • УНН
КИЕВ. 3 марта. УНН. В матче 29-го тура Английской Премьер-лиги “Манчестер Сити” Александра Зинченко на выезде встречался с “Борнмутом”, занимающим двенадцатое место в турнирной таблице, информирует УНН со ссылкой на ФФУ.
Универсальный футболист сборной Украины в третий раз подряд появился в стартовом составе своей команды в АПЛ на привычной клубной позиции левого защитника и сыграл полный поединок, закончившийся минимальной победой гостей со счетом 1:0 (гол в активе Мареза).
Примечательно, что по данным Twitter “горожан”, лучшим футболистом матча признан именно Зинченко.
Заметим, пока, имея в активе 71 очко, “Манчестер Сити” занимает первую строчку в турнирной таблице чемпионата. Его главный конкурент в борьбе за титул, “Ливерпуль”, свой гостевой поединок этого тура против “Эвертона” проведет завтра.
Добавим, что в этом сезоне Зинченко провел в составе “горожан” 18 матчей, забил один мяч и отдал четыре результативные передачи.