Зинченко вошел в символическую сборную месяца в АПЛ

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Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
10:25 • 28499 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 117617 просмотра

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 120925 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 123347 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 121979 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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7 марта, 08:52 • 153499 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 117272 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141248 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145161 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Зинченко вошел в символическую сборную месяца в АПЛ

Зинченко вошел в символическую сборную месяца в АПЛ

Киев  •  УНН

 • 11318 просмотра

КИЕВ. 4 марта. УНН. Легионер "Манчестер Сити" Александр Зинченко попал в число лучших футболистов Английской Премьер-лиги по итогам февраля месяца, информирует УНН со ссылкой на WhoScored.

Украинец в символической команде занял позицию левого защитника со средней оценкой в 8,01 баллов. Выше имеют только его партнеры по команде - Агуэро (8,14) и Стерлинг (8,14).

Кроме того в символическую сборную попали: Фабиянски, Янг, Шер, Ван Дейк, Погба, Хайден, Мхитарян, Игуаин.

Добавим, в феврале 22-летний Зинченко провел три матча в АПЛ, в которых отдал 2 голевые передачи.

Напомним, Зинченко признан лучшим футболистом в победной игре против "Борнмута".

Украинские Национальные Новости

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