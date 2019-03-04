Зинченко вошел в символическую сборную месяца в АПЛ
Киев • УНН
КИЕВ. 4 марта. УНН. Легионер "Манчестер Сити" Александр Зинченко попал в число лучших футболистов Английской Премьер-лиги по итогам февраля месяца, информирует УНН со ссылкой на WhoScored.
Украинец в символической команде занял позицию левого защитника со средней оценкой в 8,01 баллов. Выше имеют только его партнеры по команде - Агуэро (8,14) и Стерлинг (8,14).
Кроме того в символическую сборную попали: Фабиянски, Янг, Шер, Ван Дейк, Погба, Хайден, Мхитарян, Игуаин.
Добавим, в феврале 22-летний Зинченко провел три матча в АПЛ, в которых отдал 2 голевые передачи.
Напомним, Зинченко признан лучшим футболистом в победной игре против "Борнмута".