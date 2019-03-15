"Манчестер Сити" предложит Зинченко более выгодный контракт

Издание отмечает, что в ближайшее время боссы "горожан" проведут с Зинченко переговоры о подписании нового контракта на улучшенных условиях.

В продолжении сотрудничества также заинтересован наставник коллектива Хосеп Гвардиола, который поражен работой украинца и желает чтобы тот остался в команде.

Примечательно, что действующее соглашение Зинченко заканчивается в июне 2020 года.

Стоит отметить, что в этом сезоне Зинченко, перешедший в "МС" в 2016 году из "Уфы", начал получать больше игрового времени и уже провел 20 матчей (1 гол и 5 ассистов).

Напомним, что в этом году украинец установил рекорд АПЛ, выиграл звание лучшего футболиста месяца в "МС", а также не раз попадал в символические сборные матчей за "горожан".