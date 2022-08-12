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"Мамулечка, надо сваливать отсюда": у мережі набирає обертів трек на слова пляжників після вибухів у Криму

Київ • УНН

 • 418435 перегляди

КИЇВ. 12 серпня. УНН. У мережі набирає популярності трек, створений на слова росіян, які тікали з пляжу після вибухів на аеродросі "Саки" в тимчасово окупованому Криму 9 серпня, пише УНН.

"Мамулечка, надо сваливать отсюда": у мережі набирає обертів трек на слова пляжників після вибухів у Криму

Деталі

Ремікс FRSHMND на відео “Мамулечка, надо сваливать отсюда” опубліковано у YouTube.

"Хто зна, може це буде новим гімном Казантипу. Велика подяка нашим хлопцям та дівчатам зі Збройних Сил України! Цей ремікс став можливим завдяки їм", - йдеться у підписі до треку.

"Це стане треком "пляжного сезону 2022", який в нас вкрали. До зустрічі в українській Ялті наступного літа", - пише один з коментаторів.

"Я з Криму і сподіваюся ще цього літа буде цілий альбом!" - вказує інший.

Доповнення

9 серпня у тимчасово окупованому Криму, неподалік села Новофедорівка Сакського району, пролунали вибухи. Пізніше окупанти підтвердили цю інформацію та заявили про НС на аеродромі "Саки". На дорозі з Новофедорівки до Саків відразу виникли затори, а очевидці помітили "швидкі".

Повітряні сили Збройних сил України підтвердили знищення дев'яти літаків загарбників у тимчасово окупованому Криму.

Українські Національні Новини

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