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Маліновський у складі “Аталанти” зазнав розгромної поразки у Лізі чемпіонів

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 листопада. УНН. У третьому турі групового раунду Ліги чемпіонів “Аталанта” півзахисника національної збірної України Руслана Маліновського на власному полі приймала англійський “Ліверпуль”, передає УНН.

“Ліверпуль” катком пройшовся по супернику з Бергамо — 5:0. Діогу Жоту оформив хет-трик. Ще по м’ячу забили Мане і Салах.

Маліновський розпочав матч на лаві для запасних, увійшов до гри на 63-й хвилині.

Примітно, що маючи на рахунку чотири очки, бергамці посідають третю сходинку у своєму квартеті D. “Ліверпуль” набрав максимально можливі 9 пунктів.

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