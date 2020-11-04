Маліновський у складі “Аталанти” зазнав розгромної поразки у Лізі чемпіонів
Київ • УНН
КИЇВ. 4 листопада. УНН. У третьому турі групового раунду Ліги чемпіонів “Аталанта” півзахисника національної збірної України Руслана Маліновського на власному полі приймала англійський “Ліверпуль”, передає УНН.
“Ліверпуль” катком пройшовся по супернику з Бергамо — 5:0. Діогу Жоту оформив хет-трик. Ще по м’ячу забили Мане і Салах.
Маліновський розпочав матч на лаві для запасних, увійшов до гри на 63-й хвилині.
Примітно, що маючи на рахунку чотири очки, бергамці посідають третю сходинку у своєму квартеті D. “Ліверпуль” набрав максимально можливі 9 пунктів.