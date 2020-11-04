Малиновский в составе "Аталанты" потерпел разгромное поражение в Лиге чемпионов
Киев • УНН
КИЕВ. 4 ноября. УНН. В третьем туре группового раунда Лиги чемпионов “Аталанта” полузащитника сборной Украины Руслана Малиновского на своем поле принимала английский “Ливерпуль”, передает УНН.
“Ливерпуль” катком прошелся по сопернику из Бергамо — 5:0. Диогу Жоту оформил хет-трик. Еще по мячу забили Мане и Салах.
Малиновский начал матч на скамейке запасных, вошел в игру на 63-й минуте.
Примечательно, что имея на счету четыре очка, бергамцы занимают третье место в своем квартете D. “Ливерпуль” набрал максимально возможные 9 пунктов.