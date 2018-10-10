“Малевич-Прип’ять”: у Києві відкриється виставка візульної поетеси

КИЇВ. 10 жовтня. УНН. Прип’ять як символ занепаду “Імперії” та картини Казимира Малевича у якості символу піднесення духовних сил — у столиці 12 жовтня відкриється виставка візуальної поетеси Олесі Геращенко. Про те, що означають її роботи УНН розповіла сама поетеса.

“Межа кінця ХІХ — початку ХХ століття — це час надзвичайного піднесення духовних сил на теренах колишньої Російської імперії, розквіт модернізму, можна сказати, російський Ренесанс. Тоді жив та творив уроджений киянин, визначний діяч авангарду, засновник супрематизму, Казимир Северинович Малевич.

При цьому, кінець ХХ століття знаменувався заходом „Імперії“. Символом цього заходу цілком могло би стати місто Прип’ять — місце, отруєне радіацією після аварії на Чорнобильскій АЕС, залишене людьми і навіки застигле у 1986 році.

Казимир Малевич зміг викласти самостійний зміст кольору, окремо від його зв’язку із формою, навіть за відсутності форми як такої.

Фото-пам’ятки занепаду і самотності форми, зроблені у Прип’яті, у співставленні з картинами Малевича, добирають красномовності, додаткових вібрацій кольору і виглядають разом майже як епітафія на могильному камені епохи — від зародження до скону”, — пояснила ідею свого арт-проекту автор.

У експозиції виставки представлено 10 художніх робіт, ідея створення яких прийшла авторці під час відвідань Чорнобильської зони відчуження у 2016-2018 роках та численних фотозйомок у покинутому радіоактивному місті — привиді Прип’яті. Виставка відкриється 12 жовтня у Національно музеї “Чорнобиль”.

Довідково: Олеся Геращенко (Шамбур), 1980 р.н. — українська поетеса, візуальна поетеса. Візуальні роботи друкуються у нью-йоркському літературно- художньому альманасі “Черновик”, поетичні публікації розміщено на Євразійському журнальному порталі “Мегалит” та в он-лайн бібліотеці сайту “Буквоїд”. Має збірку поезій “Звень”.