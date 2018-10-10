"Малевич-Припять": в Киеве откроется выставка визульной поэтессы
Киев • УНН
КИЕВ. 10 октября. УНН. Припять как символ упадка "Империи" и картины Казимира Малевича в качестве символа подъема духовных сил - в столице 12 октября откроется выставка визуальной поэтессы Олеси Геращенко. О том, что означают ее работы УНН рассказала сама поэтесса.
"Граница конца XIX - начала ХХ века - это время чрезвычайного подъема духовных сил на территории бывшей Российской империи, расцвет модернизма, можно сказать, российский Ренессанс. Тогда жил и творил урожденный киевлянин, выдающийся деятель авангарда, основатель супрематизма, Казимир Северинович Малевич.
При этом, конец ХХ века ознаменовался закатом "Империи". Символом этого вполне могло бы стать город Припять - место, отравленное радиацией после аварии на Чернобыльской АЭС, оставленное людьми и навеки застывшее в 1986 году.
Казимир Малевич смог изложить самостоятельное значение цвета, отдельно от его связи с формой, даже при отсутствии формы как таковой.
Фото-памятника упадка и одиночества формы, сделанные в Припяти, в сопоставлении с картинами Малевича, пдобавляют красноречия, дополнительных вибраций цвета и смотрятся вместе почти как эпитафия на могильном камне эпохи - от зарождения до конца жизни", - пояснила идею своего арт-проекта автор.
В экспозиции выставки представлено 10 художественных работ, идея создания которых посетила автора во время посещения Чернобыльской зоны отчуждения в 2016-2018 годах и многочисленных фотосъемок в заброшенном радиоактивном городе - призраке Припять. Выставка откроется 12 октября в Национальной музее "Чернобыль".
Справка: Олеся Геращенко (Шамбур), 1980 г.р. - украинская поэтесса, визуальная поэтесса. Визуальные работы печатаются в нью-йоркском литературнохудожественном альманахе "Черновик", поэтические публикации размещені на Евразийском журнальном портале "Мегалит" и в он-лайн библиотеке сайта "Буквоед". Имеет сборник стихов "Звень".