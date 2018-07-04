Малайзія скоротила експорт пальмової олії

"Оператори ринку очікують зниження обсягів відвантажень третій місяць поспіль", - говорять аналітики.

Відзначається, що скороченню експорту пальмової олії передує низка причин.

"У першій половині червня він знижувався на тлі святкування Рамадану, а в даний момент на тлі зниження закупівель Індією і Китаєм. За інформацією операторів ринку, ці імпортери мають високі запаси пальмової олії", - розповіли аналітики.

Відзначимо, що Україна при цьому не зменшує темпів імпорту пальмової олії.

За перші 5 місяців поточного року в країну було поставлено 83,9 тис. тонн цього продукту.

В українському парламенті, тим часом, в першому читанні проголосували законопроект, що забороняє використання пальмової олії в продуктах харчування.

За словами депутата Сергія Тригубенка, це може спровокувати подорожчання кінцевих товарів, що логічно, тому як "пальмою" недобросовісні виробники замінюють сьогодні натуральні тваринні жири.

"Щодо законопроекту про заборону - не дивлячись на всі його недоліки, думаю, він гідний уваги. Згодом ми завжди зможемо внести правки і доопрацювати цю ініціативу, але робити перший крок все ж треба", - вважає політик.