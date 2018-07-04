Малайзия сократила экспорт пальмового масла
Киев • УНН
КИЕВ. 4 июля. УНН. С 1 по 25 июня экспорт пальмового масла из Малайзии составил 860,2 тыс. тонн, что на 12,5% меньше, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом свидетельствуют данные сюрвейерской компании AmSpec Agri Malaysia, передает УНН со ссылкой на сообщение Украинского аналитического центра “УкрАгроКонсалт”.
"Операторы рынка ожидают снижение объемов отгрузок третий месяц подряд", - говорят аналитики.
Отмечается, что сокращению экспорта пальмового масла предшествует ряд причин.
"В первой половине июня он снижался на фоне празднования Рамадана, а в данный момент на фоне снижения закупок Индией и Китаем. По информации операторов рынка, эти импортеры имеют высокие запасы пальмового масла", - рассказали аналитики.
Отметим, что Украина при этом не сбавляет темпов импорта пальмового масла.
За первые 5 месяцев текущего года в страну было поставлено 83,9 тыс. тонн этого продукта.
В украинском парламенте, тем временем, в первом чтении проголосовали законопроект, запрещающий использование пальмового масла в продуктах питания.
По словам депутата Сергея Тригубенко, это может спровоцировать подорожание конечных товаров, что логично, потому как “пальмой” недобросовестые производители заменяют сегодня натуральные животные жиры.
“Относительно законопроекта о запрете — несмотря на все его недостатки, думаю, он достоин внимания. Впоследствии мы всегда сможем внести правки и доработать эту инициативу, но делать первый шаг все же надо”, — считает политик.