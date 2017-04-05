Максимальний термін наукового стажування збільшили до двох років
Київ • УНН
КИЇВ. 5 квітня. УНН. Відтепер граничний термін наукового стажування для наукових і науково-педагогічних працівників, аспірантів, ад’юнктів та докторантів збільшено до двох років. Про це УНН повідомили у прес-службі МОН.
Норма про дворічний строк наукового стажування була закріплена Законом України “Про наукову та науково-технічну діяльність”, але до сьогодні у низці постанов Кабміну ці терміни не були врегульовані.
Зокрема, постановами КМУ передбачалося, що термін стажування наукових і науково-педагогічних працівників не повинен перевищувати шести місяців, а аспірантів — одного року. Термін та порядок стажування докторантів та ад’юнктів не були визначені взагалі.
Завдяки ухваленим змінам, на докторантів та ад’юнктів тепер поширюється дія постанови № 411 від 13 квітня 2011 р.
Крім того, рішенням Уряду передбачено можливість направляти на наукове стажування за ініціативою наукового працівника та використовувати різні джерела фінансування стажування.
Так, фінансування може здійснюватися за рахунок коштів наукової установи (ВНЗ), що направляє на стажування, коштів, передбачених у Державному бюджеті України за відповідною бюджетною програмою, а також грантів, коштів сторони, що приймає, та інших джерел, не заборонених законодавством.
Нагадаємо, що на засіданні Уряду сьогодні, 5 квітня, також було прийнято постанову, яка створює правове підгрунтя для утворення і функціонування Національної ради України з питань розвитку науки і технологій. Національна рада буде основним стратегічним органом реформування сфери науки та інновацій в Україні, який очолюватиме Прем’єр-міністр за посадою.