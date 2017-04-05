Максимальный срок научной стажировки увеличили до двух лет
Киев • УНН
КИЕВ. 5 апреля. УНН. Отныне предельный срок научной стажировки для научных и научно-педагогических работников, аспирантов, адъюнктов и докторантов увеличен до двух лет. Об этом УНН сообщили в пресс-службе МОН.
Норма о двухлетнем срок научной стажировки была закреплена Законом Украины "О научной и научно-технической деятельности", но до сих пор в ряде постановлений Кабмина эти сроки не были урегулированы.
В частности, постановлениями КМУ предполагалось, что срок стажировки научных и научно-педагогических работников не должен превышать шести месяцев, а аспирантов - одного года. Срок и порядок стажировку докторантов и адъюнктов не определены вообще.
Благодаря принятым изменениям, на докторантов и адъюнктов теперь распространяется действие постановления № 411 от 13 апреля 2011.
Кроме того, решением Правительства предусмотрена возможность направлять на научную стажировку по инициативе научного работника и использовать различные источники финансирования стажировки.
Так, финансирование может осуществляться за счет средств научного учреждения (вуза), направляющей на стажировку, средств, предусмотренных в Государственном бюджете Украины по соответствующей бюджетной программе, а также грантов, средств принимающей стороны, и иных источников, не запрещенных законодательством.
Напомним, что на заседании правительства сегодня, 5 апреля, также было принято постановление, которое создает правовую основу для создания и функционирования Национального совета Украины по вопросам развития науки и технологий. Национальный совет будет основным стратегическим органом реформирования сферы науки и инноваций в Украине, который будет возглавлять Премьер-министр по должности.