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Максимальний ріст вартості молока в Україні очікується до 1,5-2%

Київ • УНН

 • 28788 перегляди

КИЇВ. 3 вересня. УНН. В Україні до кінця цього року молоко може подорожчати не більше ніж на 1,5-2%. Про це повідомив виконавчий директор Українського дискусійного клубу Олег Пендзин в ексклюзивному коментарі кореспонденту УНН.

Максимальний ріст вартості молока в Україні очікується до 1,5-2%

“Коли ми говоримо про молоко, то воно на пряму пов’язане з вартістю зерна і, в першу чергу, фуражного на внутрішньому ринку...”, — розповів Пендзин.

За його словами, за останній рік ціна на молоко виросла, фактично, у межах тієї інфляції, яка є на сьогодні - це близько 4,5-5%.

“Тому очікувати, що зараз раптом у людей з’являться гроші й всі побіжать купувати молоко, що призведе до зросту його ціни не варто. Вважаю, що максимальний ріст, який нас очікує до кінця цього року — це 1,5-2% по молоку”, — сказав Пендзин.

Нагадаємо, Національний банк України зберіг облікову ставку на рівні 6% річних.

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