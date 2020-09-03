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НБУ зберіг облікову ставку на рівні 6%

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 вересня. УНН. Національний банк України зберіг облікову ставку на рівні 6% річних. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу НБУ.

НБУ зберіг облікову ставку на рівні 6%

"Правління Національного банку ухвалило рішення залишити облікову ставку без змін на рівні 6% річних", - йдеться у повідомленні.

Як вказано, "збереження м’якої монетарної політики підтримає економічне відновлення в умовах помірної інфляції та високої невизначеності щодо подальшого перебігу пандемії в Україні та світі".

Також у НБУ вказали, що подальша динаміка інфляції залежатиме від темпів економічного відновлення, однак, додавши, що є ґрунт для входження інфляції у цільовий діапазон до кінця року.

"Основним припущенням, яке Правління бере до уваги, залишається продовження співпраці з Міжнародним валютним фондом", - додали у НБУ.

Співпраця з Фондом, як зазначається, є важливою не тільки з точки зору фінансування дефіциту державного бюджету, але й підтримки з боку інших міжнародних партнерів та інвесторів. 

Ключовим ризиком для макрофінансової стабільності, як і раніше, є триваліший термін і поглиблення пандемії коронавірусу та посилення карантинних заходів, додали у Нацбанку.

Вказано, що подальша монетарна політика Національного банку залежатиме насамперед від розвитку ситуації з поширенням COVID-19.

"У поточній ситуації облікова ставка на рівні 6% спрямована на забезпечення балансу між досягненням помірної інфляції та стимулюванням економіки. Однак, якщо негативний вплив коронавірусу на внутрішній попит та ділову активність посилиться, Національний банк буде готовий надати економіці додатковий імпульс для пожвавлення. Натомість на ймовірне посилення інфляційних ризиків у 2021 році Національний банк може відреагувати інструментами монетарної політики", - зауважили у регуляторі.

Нагадаємо, Нацбанк очікує збереження облікової ставки на поточному рівні до кінця цього року.

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