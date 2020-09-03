НБУ сохранил учетную ставку на уровне 6%
Киев • УНН
КИЕВ. 3 сентября. УНН. Национальный банк Украины сохранил учетную ставку на уровне 6% годовых. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу НБУ.
"Правление Национального банка приняло решение оставить учетную ставку без изменений на уровне 6% годовых", - говорится в сообщении.
Как указано, "сохранение мягкой монетарной политики поддержит экономическое восстановление в условиях умеренной инфляции и высокой неопределенности относительно дальнейшего течения пандемии в Украине и мире".
Также в НБУ указали, что дальнейшая динамика инфляции будет зависеть от темпов экономического восстановления, однако, добавив, что есть почва для вхождения инфляции в целевой диапазон до конца года.
"Основным предположением, которое Правление принимает во внимание, остается продолжение сотрудничества с Международным валютным фондом", - добавили в НБУ.
Сотрудничество с Фондом, как отмечается, важно не только с точки зрения финансирования дефицита государственного бюджета, но и поддержки со стороны других международных партнеров и инвесторов.
Ключевым риском для макрофинансовой стабильности, как и раньше, является длительный срок и углубление пандемии коронавируса и усиления карантинных мероприятий, добавили в Нацбанке.
Указано, что дальнейшая монетарная политика Национального банка будет зависеть прежде всего от развития ситуации с распространением COVID-19.
"В текущей ситуации учетная ставка на уровне 6% направлена на обеспечение баланса между достижением умеренной инфляции и стимулированием экономики. Однако, если негативное влияние коронавируса на внутренний спрос и деловую активность усилится, Национальный банк будет готов предоставить экономике дополнительный импульс для оживления. При этом на вероятное усиление инфляционных рисков в 2021 году Национальный банк может отреагировать инструментами монетарной политики", - отметили в регуляторе.
Напомним, Нацбанк ожидает сохранения учетной ставки на текущем уровне до конца этого года.