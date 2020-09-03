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Максимальный рост стоимости молока в Украине ожидается до 1,5-2%

Киев • УНН

 • 28788 просмотра

КИЕВ. 3 сентября. УНН. В Украине до конца этого года молоко может подорожать не более чем на 1,5-2%. Об этом сообщил исполнительный директор Украинского дискуссионного клуба Олег Пендзин в эксклюзивном комментарии корреспонденту УНН.

Максимальный рост стоимости молока в Украине ожидается до 1,5-2%

"Когда мы говорим о молоке, то оно напрямую связано со стоимостью зерна и, в первую очередь, фуражного на внутреннем рынке...", - рассказал Пендзин.

По его словам, за последний год цена на молоко выросла, фактически, в пределах той инфляции, которая есть на сегодня - это около 4,5-5%.

"Поэтому ожидать, что сейчас вдруг у людей появятся деньги и все побегут покупать молоко приведет к росту его цены не стоит. Считаю, что максимальный рост, который нас ожидает до конца этого года - это 1,5-2% по молоку", - сказал Пендзин.

Напомним, Национальный банк Украины сохранил учетную ставку на уровне 6% годовых.

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