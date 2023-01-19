Макрон знову заявив про "необхідність діалогу з росією"

Деталі

На запитання журналіста про контакт із російським диктатором володимиром путіним, Макрон відповів, – що від самого початку вторгнення підтримував зв'язок із президентом рф, проте останніми тижнями діалогу між лідерами не було.

Французький президент також спробував виправдатися за свої слова про те, що "не потрібно принижувати росіян", але підтримує боротьбу українців.

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"Міста не змінюються і географія не змінюється. Ви можете боротися з лідерами, ідеями, проектами. Ми робимо це рішуче, без двозначності. Але потім, у довгій історії з містами-сусідами, необхідно знати, як знайти шляхи і засоби для розвитку світу. Це станеться свого часу, і я говорив це тоді, коли всі про це забували, повторюючи, що: потрібно поставити росію на коліна і т.д. – це все. Жестами і вчинками я показав, що сьогодні Франція найбільше стоїть поруч з українським опором, військовою підтримкою і санкціями. Тому немає ніякої двозначності, але ми завжди повинні зберігати здатність до діалогу", - заявив Макрон.

Додамо

Президент України Володимир Зеленський вважає, що розмови президента Франції Еммануеля Макрона з російським диктором не допоможуть закінчити повномасштабну війну.