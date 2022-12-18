Зеленский о разговорах Макрона с путиным: "это не поможет"

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«Это право Эммануэля, это его был взгляд. Я знаю, что он иногда менял этот взгляд, он хотел добиться диалога с 2019 года. Мы уже знаем друг друга не один год. Я считаю, что это не поможет, потому что мне кажется, что когда Эммануэль встречается с путиным раз в пол года, или раз в год, то он встречается с разными людьми», - сказал Зеленский.

По его словам, один человек ему что-то обещает, в следующий раз этот человек уже не обещает, меняет позицию. Поэтому я считаю, что это не поможет», - отметил Зеленский.

Дополнение

16 декабря президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что позвонит по телефону российскому диктатору владимиру путину, когда соглашение об отводе вооружений от Запорожской АЭС будет доработано.

В начале декабря Макрон снова поделился своими размышлениями о русском диктаторе владимире путине.