Зеленский о разговорах Макрона с путиным: "это не поможет"
Киев • УНН
КИЕВ. 18 декабря. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский считает, что разговоры президента Франции Эммануэля Макрона с российским диктором не помогут закончить полномасштабную войну. Об этом он заявил в интервью французским телеканалам TF1 и LCI, информирует УНН.
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«Это право Эммануэля, это его был взгляд. Я знаю, что он иногда менял этот взгляд, он хотел добиться диалога с 2019 года. Мы уже знаем друг друга не один год. Я считаю, что это не поможет, потому что мне кажется, что когда Эммануэль встречается с путиным раз в пол года, или раз в год, то он встречается с разными людьми», - сказал Зеленский.
По его словам, один человек ему что-то обещает, в следующий раз этот человек уже не обещает, меняет позицию. Поэтому я считаю, что это не поможет», - отметил Зеленский.
Дополнение
16 декабря президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что позвонит по телефону российскому диктатору владимиру путину, когда соглашение об отводе вооружений от Запорожской АЭС будет доработано.
В начале декабря Макрон снова поделился своими размышлениями о русском диктаторе владимире путине.