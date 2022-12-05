Макрон побачив в очах путіна "свого роду образу"

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Так, Макрон прокоментував, що - на кшталт того, як 2001 року президент США Джордж Буш-молодший сказав, що подивився путіну в очі і побачив його душу - сьогодні бачить президент Франції.

"Мушу сказати, напевно, свого роду образу", - відповів Макрон.

Президент Франції сказав, що "ця образа щодо Заходу - особливо щодо США та Європейського Союзу - схоже, походить від відчуття, що Захід прагне знищити росію". Це ніколи не було баченням Франції, сказав Макрон, але таким було сприйняття путіна.

Макрон сказав, що помітив це після багатьох годин розмов із російським лідером.

Перед війною Макрон прилетів до москви, щоб зустрітися віч-на-віч з президентом путіним, щоб запобігти війні, і з того часу він наполягає на підтримці відкритого діалогу з російським лідером.

Під час цих розмов Макрон сказав, що відчув погляд путіна на власну долю: "Його перспектива і, ймовірно, його доля полягала в тому, щоб відновити, можливо, імперію".

При цьому у відповідь на запитання, чи слід звинувачувати путіна у воєнних злочинах, Макрон сказав: "Що ми повинні зробити зараз, це, перш за все, зібрати всі докази цих воєнних злочинів. (...) Паралельно ми маємо запускати всі ініціативи та законодавчі ініціативи, щоб дійсно мати такий результат. Тому моя відповідь – так".

З наближенням зими та посиленням російських атак на енергосистему Макрон заявив, що Захід повинен допомогти Україні з "гуманітарної, економічної та оборонної точки зору". Він вказав на міжнародну конференцію, яку він організовує спільно з Президентом України Володимиром Зеленським, яка відбудеться в Парижі 13 грудня. Конференція, за його словами, спрямована на збір генераторів і допомогу цивільним у відновленні шкіл, лікарень та інших аспектів повсякденного життя.

Нагадаємо

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що Захід має подумати над гарантіями безпеки для росії, якщо володимир путін погодиться на переговори щодо припинення війни в Україні.

Секретар РНБО Олексій Данілов у відповідь на заяву Макрона вказав, що демілітаризована й позбавлена ядерної зброї росія – найкраща гарантія миру.