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Макрон увидел в глазах путина "своего рода обиду"

Макрон увидел в глазах путина "своего рода обиду"

Киев • УНН

 • 2181267 просмотра

КИЕВ. 5 декабря. УНН. Президент Франции Эммануэль Макрон вновь поделился своими размышлениями о российском диктаторе владимире путине. Новые заявления французский лидер сделал в интервью для 60 Minutes на американском телеканале CBS, пишет УНН.

Детали

Так, Макрон прокомментировал, что – вроде того, как в 2001 году президент США Джордж Буш-младший сказал, что посмотрел путину в глаза и увидел его душу – сегодня видит президент Франции.

"Должен сказать, наверное, своего рода обиду", – ответил Макрон.

Президент Франции сказал, что "эта обида по отношению к Западу - особенно по отношению к США и Европейскому Союзу - похоже, происходит от ощущения, что Запад стремится уничтожить россию". Это никогда не было видением Франции, сказал Макрон, но таково было восприятие путина.

Макрон сказал, что заметил это после многих часов разговоров с российским лидером.

Перед войной Макрон прилетел в Москву, чтобы встретиться лицом к лицу с президентом путиным, чтобы предотвратить войну, и с тех пор он настаивает на поддержке открытого диалога с российским лидером.

Во время этих разговоров Макрон сказал, что почувствовал взгляд путина на свою судьбу: "Его перспектива и, вероятно, его судьба заключалась в том, чтобы восстановить, возможно, империю".

При этом в ответ на вопрос, следует ли обвинять путина в военных преступлениях, Макрон сказал: "Что мы должны сделать сейчас, это, прежде всего, собрать все доказательства этих военных преступлений. (...) Параллельно мы должны запускать все инициативы и законодательные инициативы, чтобы действительно иметь такой результат. Поэтому мой ответ – да".

С приближением зимы и усилением российских атак на энергосистему Макрон заявил, что Запад должен помочь Украине с "гуманитарной, экономической и оборонной точки зрения". Он отметил международную конференцию, которую он организует совместно с Президентом Украины Владимиром Зеленским, которая состоится в Париже 13 декабря. Конференция, по его словам, направлена на сбор генераторов и помощь гражданским в восстановлении школ, больниц и других аспектов повседневной жизни.

Напомним

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Запад должен подумать над гарантиями безопасности для россии, если владимир путин согласится на переговоры по прекращению войны в Украине.

Секретарь СНБО Алексей Данилов в ответ на заявление Макрона указал, что демилитаризованная и лишенная ядерного оружия россия – наилучшая гарантия мира.

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