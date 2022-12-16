Макрон зателефонує путіну, коли угоду про відведення озброєнь від ЗАЕС буде доопрацьовано
Київ • УНН
КИЇВ. 16 грудня. УНН. Президент Франції Еммануель Макрон повідомив, що зателефонує російському диктатору володимиру путіну, коли угоду про відведення озброєнь від Запорізької АЕС буде доопрацьовано. Про це інформує УНН з посиланням на BFM TV.
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“Ми продовжуємо роботу з генеральним директором МАГАТЕ Рафаелем Гроссі, ми практично досягли угоди щодо відведення важких та легких озброєнь від ЗАЕС. У той момент, коли ця угода буде готова, на цей момент я зателефоную путіну, щоб постаратися фіналізувати цю угоду”, — сказав президент Франції.
Нагадаємо
Президент Франції Еммануель Макрон знову поділився своїми роздумами про російського диктатора володимира путіна.