Макрон позвонит путину, когда соглашение об отводе вооружений от ЗАЭС будет доработано

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“Мы продолжаем работу с генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси, мы практически достигли соглашения по отводу тяжелых и легких вооружений от ЗАЭС. В тот момент, когда эта сделка будет готова, на этот момент я позвоню путину, чтобы постараться финализировать это соглашение”, — сказал президент Франции.

Напомним

Президент Франции Эммануэль Макрон вновь поделился своими размышлениями о российком диктаторе владимире путине.