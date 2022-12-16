Макрон позвонит путину, когда соглашение об отводе вооружений от ЗАЭС будет доработано
Киев • УНН
КИЕВ. 16 декабря. УНН. Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что позвонит по телефону российскому диктатору владимиру путину, когда соглашение об отводе вооружений от Запорожской АЭС будет доработано. Об этом сообщает УНН со ссылкой на BFM TV.
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“Мы продолжаем работу с генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси, мы практически достигли соглашения по отводу тяжелых и легких вооружений от ЗАЭС. В тот момент, когда эта сделка будет готова, на этот момент я позвоню путину, чтобы постараться финализировать это соглашение”, — сказал президент Франции.
Напомним
Президент Франции Эммануэль Макрон вновь поделился своими размышлениями о российком диктаторе владимире путине.