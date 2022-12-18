Зеленський про розмови Макрона з путіним: "це не допоможе"

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«Це право Еммануеля, це його був погляд. Я знаю, що він іноді змінював цей погляд, він хотів добитися діалогу починаючи з 2019 року. Ми вже знаємо один одного не один рік. Я вважаю, що це не допоможе, бо мені здається, що коли Еммануель зустрічається з путіним раз на пів року, або раз на рік, то він зустрічається з різними людьми», - сказав Зеленський.

За його словами, одна людина йому щось обіцяє, наступного разу ця людина вже не обіцяє, змінює позицію. Тому я вважаю, що це не допоможе», - зазначив Зеленський.

Доповнення

16 грудня президент Франції Еммануель Макрон повідомив, що зателефонує російському диктатору володимиру путіну, коли угоду про відведення озброєнь від Запорізької АЕС буде доопрацьовано.

На початку грудня Макрон знову поділився своїми роздумами про російського диктатора володимира путіна.