Макрон снова заявил о “необходимости диалога с россией”

Детали

На вопрос журналиста о контакте с российским диктатором владимиром путиным, Макрон ответил – что с самого начала вторжения поддерживал связь с президентом рф, однако в последние недели диалога между лидерами не было.

Французский президент также попытался оправдаться за свои слова о том, что "не нужно унижать россиян", но поддерживает борьбу украинцев.

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"Города не меняются и география не меняется. Вы можете бороться с лидерами, идеями, проектами. Мы делаем это решительно, без двусмысленности. Но потом, в долгой истории с городами-соседями, необходимо знать, как найти пути и средства для развития мира. Это произойдет в свое время, и я говорил это тогда, когда все об этом забывали, повторяя, что: нужно поставить россию на колени и т. д – это все. Жестами и поступками я показал, что сегодня Франция больше всего стоит рядом с украинским сопротивлением, военной поддержкой и санкциями. Поэтому нет никакой двусмысленности, но мы всегда должны сохранять способность к диалогу", - заявил Макрон.

Добавим

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что разговоры президента Франции Эммануэля Макрона с российским диктором не помогут закончить полномасштабную войну.