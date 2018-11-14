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Макрон заявив про небажання Франції бути васалом США

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 листопада. УНН. Франція і США є історичними союзниками, але бути союзником не означає бути васалом. Про це заявив в середу президент Франції Емманюель Макрон в інтерв’ю телеканалу TF1 на борту французького авіаносця “Шарль де Голль”, передає УНН.

“США — наш історичний союзник і продовжує ним бути. Але бути союзником не означає бути васалом. Ми не повинні залежати від них”, — сказав Макрон, коментуючи стан відносин Парижа і Вашингтона.

Він не став коментувати висловлювання президента США Дональда Трампа в Twitter з критикою на його адресу. “Я не збираюся відповідати на твіти і не думаю, що цього від мене чекає французький народ”, — сказав Макрон. Він підкреслив, що “союзники повинні поважати один одного”.

“У великі моменти ми були союзниками. Ми разом зобов’язалися щодня вести боротьбу проти тероризму і в Сирії, і в Африці. Наші солдати щодня діють разом”, — сказав він.

Франція повинна бути суверенною, а її оборона — автономною, заявив Макрон.

“Чи можу я сказати французам, що я довіряю всю нашу безпеку Сполученим Штатам? — зауважив Макрон. — Ні. Тому що я вірю в наш суверенітет і суверенітет Європи”.

Як повідомляв УНН, міністр оборони США Джеймс Меттіс вважає, що НАТО є головною силою для підтримки обороноздатності Євросоюзу.

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