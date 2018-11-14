Макрон заявив про небажання Франції бути васалом США

КИЇВ. 15 листопада. УНН. Франція і США є історичними союзниками, але бути союзником не означає бути васалом. Про це заявив в середу президент Франції Емманюель Макрон в інтерв’ю телеканалу TF1 на борту французького авіаносця “Шарль де Голль”, передає УНН.