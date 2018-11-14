Макрон заявил о нежелании Франции быть вассалом США
Киев • УНН
КИЕВ. 15 ноября. УНН. Франция и США являются историческими союзниками, но быть союзником не значит быть вассалом. Об этом заявил в среду президент Франции Эмманюэль Макрон в интервью телеканалу TF1 на борту французского авианосца “Шарль де Голль”, передает УНН.
“США — наш исторический союзник и продолжает им быть. Но быть союзником не значит быть вассалом. Мы не должны зависеть от них”, — сказал Макрон, комментируя состояние отношений Парижа и Вашингтона.
Он не стал комментировать высказывания президента США Дональда Трампа в Twitter с критикой в его адрес. “Я не собираюсь отвечать на твиты и не думаю, что этого от меня ждет французский народ”, — сказал Макрон. Он подчеркнул, что “союзники должны уважать друг друга”.
“В великие моменты мы были союзниками. Мы вместе обязались каждый день вести борьбу против терроризма и в Сирии, и в Африке. Наши солдаты ежедневно действуют вместе”, — сказал он.
Франция должна быть суверенной, а ее оборона — автономной, заявил Макрон.
“Могу ли я сказать французам, что я вверяю всю нашу безопасность Соединенным Штатам? — заметил Макрон. — Нет. Потому что я верю в наш суверенитет и суверенитет Европы”.
Как сообщал УНН, министр обороны США Джеймс Маттис считает, что НАТО является главной силой для поддержания обороноспособности Евросоюза.