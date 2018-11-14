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Макрон заявил о нежелании Франции быть вассалом США

Макрон заявил о нежелании Франции быть вассалом США

Киев  •  УНН

 • 10211 просмотра

КИЕВ. 15 ноября. УНН. Франция и США являются историческими союзниками, но быть союзником не значит быть вассалом. Об этом заявил в среду президент Франции Эмманюэль Макрон в интервью телеканалу TF1 на борту французского авианосца “Шарль де Голль”, передает УНН.

“США — наш исторический союзник и продолжает им быть. Но быть союзником не значит быть вассалом. Мы не должны зависеть от них”, — сказал Макрон, комментируя состояние отношений Парижа и Вашингтона.

Он не стал комментировать высказывания президента США Дональда Трампа в Twitter с критикой в его адрес. “Я не собираюсь отвечать на твиты и не думаю, что этого от меня ждет французский народ”, — сказал Макрон. Он подчеркнул, что “союзники должны уважать друг друга”.

“В великие моменты мы были союзниками. Мы вместе обязались каждый день вести борьбу против терроризма и в Сирии, и в Африке. Наши солдаты ежедневно действуют вместе”, — сказал он.

Франция должна быть суверенной, а ее оборона — автономной, заявил Макрон.

“Могу ли я сказать французам, что я вверяю всю нашу безопасность Соединенным Штатам? — заметил Макрон. — Нет. Потому что я верю в наш суверенитет и суверенитет Европы”.

Как сообщал УНН, министр обороны США Джеймс Маттис считает, что НАТО является главной силой для поддержания обороноспособности Евросоюза.

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