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Макрон виступив проти знесення пам'ятників історичним діячам

Макрон виступив проти знесення пам'ятників історичним діячам

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 серпня. УНН. Президент Франції Емманюель Макрон висловився проти руйнування пам’яток і ревізії історії. Відповідну заяву глава республіки зробив в понеділок з нагоди 76-річчя визволення міста Борм-ле-Мімоза (південь республіки) від нацистів, передає УНН з посиланням на видання Le Figaro.

“Безсумнівно, є забуті герої, але немає історії, яку необхідно переглядати, — зазначив президент. — Наша історія — це єдине ціле. Дослідники намагаються встановлювати істину, краще зрозуміти те, що відбувалося, але ми не прагнемо руйнувати пам’ятники і стирати імена. Це не на користь республіці”.

Макрон зазначив, що вже в третій раз в якості президента Франції бере участь в церемонії в річницю визволення міста. “Ця церемонія в пам’ять героїв, які створювали образ країни”, — підкреслив він. Президент віддав данину поваги бійцям французького Опору, учасникам народного руху і солдатам, які прибули з Африки, щоб звільнити Францію. “Об’єднавшись, ці сили змогли привести до звільнення”, — підкреслив він. Глава держави додав, що операція на півдні країни “допомогла Франції зайняти місце серед держав переможниць”.

В ту епоху, нагадав Макрон, дух солідарності і братерства допоміг вистояти у важких випробуваннях. “В даний час, коли країна переживає безпрецедентну кризу, солідарність допомагає нам захищати найбільш слабких. У кожного своя роль, своя відповідальність перед країною, яку він повинен реалізувати”, — резюмував він.

Довідка: бойові дії в Борм-ле-Мімоза проходили в рамках операції “Драгун”, на початку якої 15 і 16 серпня 1944 року на ділянці узбережжя між Тулоном і Каннами висадилися близько 450 тис. солдатів французької армії і підрозділів союзників.

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