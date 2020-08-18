Макрон выступил против сноса памятников историческим деятелям
Киев • УНН
КИЕВ. 18 августа. УНН. Президент Франции Эмманюэль Макрон высказался против разрушения памятников и ревизии истории. Соответствующее заявление глава республики сделал в понедельник по случаю 76-летия освобождения города Борм-ле-Мимоза (юг республики) от нацистов, передает УНН со ссылкой на издание Le Figaro.
“Несомненно, есть забытые герои, но нет истории, которую необходимо пересматривать, — отметил президент. — Наша история — это единое целое. Исследователи пытаются устанавливать истину, лучше понять то, что происходило, но мы не стремимся разрушать памятники и стирать имена. Это не на пользу республике”.
Макрон отметил, что уже в третий раз в качестве президента Франции участвует в церемонии в годовщину освобождения города. “Эта церемония в память героев, которые создавали образ страны”, — подчеркнул он. Президент воздал дань уважения бойцам французского Сопротивления, участникам народного движения и солдатам, прибывшим из Африки, чтобы освободить Францию. “Объединившись, эти силы смогли привести к освобождению”, — подчеркнул он. Глава государства добавил, что операция на юге страны “помогла Франции занять место среди держав победительниц”.
В ту эпоху, напомнил Макрон, дух солидарности и братства помог выстоять в тяжелых испытаниях. “В настоящее время, когда страна переживает беспрецедентный кризис, солидарность помогает нам защищать наиболее слабых. У каждого своя роль, своя ответственность перед страной, которую он должен реализовать”, — заключил он.
Справка: боевые действия в Борм-ле-Мимоза проходили в рамках операции “Драгун”, в начале которой 15 и 16 августа 1944 года на участке побережья между Тулоном и Каннами высадились около 450 тыс. солдат французской армии и подразделений союзников.