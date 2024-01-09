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Макрон призначив прем'єром 34-річного міністра Атталя. Він став наймолодшим очільником уряду Франції

Макрон призначив прем'єром 34-річного міністра Атталя. Він став наймолодшим очільником уряду Франції

Київ • УНН

 • 31811 перегляди

Президент Макрон призначив 34-річного Габріеля Аттала наймолодшим прем'єр-міністром Франції, змінивши на цій посаді Елізабет Борн.

Посаду прем'єр-міністра Франції зайняв 34-річний Габріель Атталь, став наймолодшим головою кабміну в історії країни, повідомляє Le Figaro, пише УНН.

Деталі

Призначений президентом Франції Еммануелем Макроном прем'єр-міністр Габріель Атталь замінює Елізабет Борн на чолі уряду.

34-річний Габріель Атталь, за шість місяців після свого призначення міністром національної освіти, стає наймолодшим прем'єр-міністром в історії П'ятої республіки.

Коментатори вважають цю кадрову перестановку необхідною для укріплення президентства Макрона протягом останніх трьох років його перебування на посаді.

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Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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