Макрон призначив прем'єром 34-річного міністра Атталя. Він став наймолодшим очільником уряду Франції
Київ • УНН
Президент Макрон призначив 34-річного Габріеля Аттала наймолодшим прем'єр-міністром Франції, змінивши на цій посаді Елізабет Борн.
Посаду прем'єр-міністра Франції зайняв 34-річний Габріель Атталь, став наймолодшим головою кабміну в історії країни, повідомляє Le Figaro, пише УНН.
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Призначений президентом Франції Еммануелем Макроном прем'єр-міністр Габріель Атталь замінює Елізабет Борн на чолі уряду.
34-річний Габріель Атталь, за шість місяців після свого призначення міністром національної освіти, стає наймолодшим прем'єр-міністром в історії П'ятої республіки.
Коментатори вважають цю кадрову перестановку необхідною для укріплення президентства Макрона протягом останніх трьох років його перебування на посаді.
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