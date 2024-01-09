Макрон назначил премьером 34-летнего министра Атталя. Он стал самым молодым главой правительства Франции

Должность премьер-министра Франции занял 34-летний Габриэль Атталь, ставший самым молодым главой кабмина в истории страны, сообщает Le Figaro, пишет УНН.

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Назначенный президентом Франции Эммануэлем Макроном премьер-министр Габриэль Атталь заменяет Элизабет Борн во главе правительства.

34-летний Габриэль Атталь, через шесть месяцев после своего назначения министром национального образования, становится самым молодым премьер-министром в истории Пятой республики.

Комментаторы считают эту кадровую перестановку необходимой для укрепления президентства Макрона в течение последних трех лет его пребывания в должности.

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