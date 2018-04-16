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Макрон підтвердив свій травневий візит до Росії

Макрон підтвердив свій травневий візит до Росії

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 квітня. УНН. Президент Франції Еммануель Макрон у неділю підтвердив свій візит до Росії у травні поточного року. Про це повідомляє УНН з посиланням на BFM.

“Так, я поїду в Санкт-Петербург в травні”, — сказав французький лідер, відповідаючи на питання журналістів у прямому ефірі BFM. Відповідно до раніше переданим запрошенням, він зустрінеться з президентом Росії Володимиром Путіним на полях Петербурзького міжнародного економічного форуму (ПМЕФ).

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Макрон заявив Ердогану про важливість зближення позицій Парижа і Анкари щодо Сирії

Очікується, що попри погіршення відносин міжнародної спільноти з Росією, візит Макрона в Росію стане продовженням діалогу, розпочатого в травні 2017 року. Практично відразу після обрання президентом республіки Макрон запросив Путіна відвідати Францію. На зустрічі, яка пройшла тоді в Версалі, Володимир Путін запросив французького колегу на ПМЕФ. Президент Франції відвідає Росію 24-25 травня.

Нагадаємо, очільник МЗС ФРН Хайко Маас в ефірі телеканалу ZDF повідомив, що Франція повідомила Німеччини про докази застосування хімічної зброї у Сирії.

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