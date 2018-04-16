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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
11:47 • 12508 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
09:12 • 47857 просмотра

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Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 108094 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 115755 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 128956 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 144897 просмотра

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Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
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Актуальное
Макрон подтвердил свой майский визит в Россию

Макрон подтвердил свой майский визит в Россию

Киев  •  УНН

 • 10670 просмотра

КИЕВ. 16 апреля. УНН. Президент Франции Эммануэль Макрон в воскресенье подтвердил свой визит в Россию в мае текущего года. Об этом сообщает УНН со ссылкой на BFM.

“Да, я поеду в Санкт-Петербург в мае”, — сказал французский лидер, отвечая на вопросы журналистов в прямом эфире BFM. В соответствии с ранее переданным приглашением, он встретится с президентом России Владимиром Путиным на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

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Ожидается, что несмотря на ухудшение отношений международного сообщества с Россией, визит Макрона в Россию станет продолжением диалога, начатого в мае 2017 года. Практически сразу после избрания президентом республики Макрон пригласил Путина посетить Францию. На встрече, которая прошла тогда в Версале, Владимир Путин пригласил французского коллегу на ПМЭФ. Президент Франции посетит Россию 24-25 мая.

Напомним, глава МИД ФРГ Хайко Маас в эфире телеканала ZDF сообщил, что Франция сообщила Германии о доказательствах применения химического оружия в Сирии.

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