Макрон назвав "капітуляційними" заяви Ле Пен щодо нестачі у Франції зброї після допомоги Україні

Цитата

"Як головнокомандувач збройних сил Франції можу вас запевнити, що кожного разу, коли ми щось доставляємо, то робимо це, зберігаючи всі наші оборонні спроможності для нашої землі, наших критично важливих об'єктів і наших громадян", - заявив він.

Макрон додав: "Якби ми не доставили гаубиці Caesar, українці втратили б територію. Я хочу, щоб наші співгромадяни знали, що гроші, які ми витрачаємо, йдуть на захист наших цінностей і нашої свободи".

Деталі

За словами президента Франції, Ле Пен від початку повномасштабного вторгнення росії в Україну веде "капітуляційний дискурс", тому що є "другом росії й ворогом НАТО". Він додав, що якби французи вибрали її президентом на виборах цього року, відбулася б "маргіналізація Франції, а Україна, своєю чергою, мала б менше шансів чинити опір".

Контекст

23 листопада в одному з інтерв'ю Марін Ле Пен заявила, що Франція повинна припинити постачання Україні гаубиць Caesar.

Тоді вона сказала: "Допомагати Україні, наскільки ми можемо, - це почесно, але ми не можемо робити це коштом власної безпеки, безпеки нашого власного народу".

Нагадаємо

Наприкінці листопада Франція передала Україні два зенітно-ракетних комплекси Crotale та дві реактивні системи залпового вогню LRU.

Франція поставила Україні 18 потужних самохідних гаубиць, і заплановано подальше постачання зброї.